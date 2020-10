Mezzanego: casa a due piani distrutta dal fuoco

L’allarme è scattato ieri sera poco dopo le 19.30. Una casa su due piani, cantine al primo ed abitazione al secondo, è stata distrutta dal fuoco che in breve tempo ha divorato l’appartamento. La persona che vi abitava aveva abbandonato l’alloggio quando si era resa conto di non poter far nulla per arginare il rogo. I vigili del fuoco di Chiavari, giunti sul posto, hanno spento le fiamme ed hanno lavorato fino a mezzanotte per accertarsi che non vi fossero focolai. Al momento non sono note le cause; tra le ipotesi l’accensione di una stufa o la canna fumaria.