Levanto: fra campioni e Vip la città si conferma paradiso del surf

Guido Ghersi



Il Golfo di Levanto, in autunno ed in inverno (raramente in estate), ci regala delle splendide emozioni, oltre che delle belle onde. Non a caso la cittadina rivierasca è uno degli “spot” per surfisti più conosciuti in Italia.

Michela Moioli, la giovane campionessa olimpica di “smowboard-cross” ai giochi di Pyeong-chang, leva 1995, è tra i “vip” che da tempo scelgono di fare surf qui a Levanto: “Tavole da surf nuove, amici e divertimento assicurato”. Attorno a questa passione marinara, dai lontani anni ’80 sono fioriti scuole e servizi, come la “Rip Curl” di Gabriele “Gabo” Raso in Via G. Mazzini,8 che è anche maestro di surf. La cittadina raccoglie tanti amatori sia da tutta la regione che da Piemonte, Lombardia ed Emila, ma anche surfisti provenienti soprattutto dall’estero, soprattutto dalla Svizzera e dalla Germania.

Levanto è un “angolo di California” in cui si possono acquistare non solo tavole, ma anche t-shirt, felpe, gadget. Ora anche la nuova Amministrazione Comunale guarda con interesse a questo sport e ha promesso di ristrutturare, sulla passeggiata a mare, la “Piccola” con servizi igienici e spogliatoi.

Sulla spiaggia può capitare anche di trovarsi a surfare con volti noti, come Sergio Muniz, l’attore di Bilbao che a 20 anni ha scelto l’Italia e che da alcuni anni vive tra Bonassola e Levanto. “Perchè -racconta – Levanto ha il mio mare, verticale con tanto verde. Mi sento a casa”. Proprio l’attore ha fatto da testimonial a Levanto, anni addietro, alla tappa dei campionati ufficiali di surf.

Ma anche don Alessio Batti, giovane prete spezzino delle chiese di N.S. della Guardia e di San Siro del Montale che da qualche mese, è finito alla ribalta, proprio per il grande interesse verso il surf.