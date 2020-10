Inosservanza al decreto, chiusa pizzeria per 5 giorni

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Sanzioni per l’inosservanza del nuovo D.P.C.M.: 3 sanzionati e chiusa una pizzeria per 5 giorni

Il primo ad essere sanzionato, ieri sera, il dipendente di una pizzeria di via Gramsci trovato dai poliziotti dell’U.P.G. mentre maneggiava alimenti destinati alla somministrazione, senza indossare la mascherina. L’esercizio dovrà rimanere chiuso per 5 giorni.

Poco dopo, due genovesi di 20 e 23 anni sono stati sanzionati poiché, invitati dai dipendenti di un supermercato di via G. Villa ad indossare i dispostivi di protezione, si sono rifiutati creando scompiglio all’interno dell’attività commerciale. Il primo, in evidente stato d’ebbrezza alcolica, all’arrivo degli agenti ha mostrato un atteggiamento violento, cercando di colpirli con un pugno. Sanzionato anche per ubriachezza.