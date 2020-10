Cinema: “Di nuovo chiusi, inutile l’enorme lavoro fatto”

Da Massimo Colombi riceviamo e pubblichiamo

Da oggi lunedi 26/10 saremo di nuovo chiusi. E’ una decisione difficile da comprendere, che ci lascia amareggiati perché vanifica l’enorme lavoro fatto per avvicinare il pubblico, garantire sicurezza e continuare a difendere, nonostante le difficoltà, quella cultura cinematografica a cui crediamo ed abbiamo investito tutto.

Ci aspettavamo delle limitazioni ed avremmo trovato il modo di resistere, adeguandoci e facendo cinema comunque, anche per pochi spettatori, anche in orari diversi dal solito. Ma non ci è data questa scelta e dobbiamo chiudere, speriamo solo per un mese.

Nel frattempo ci auguriamo che chi deciderà del nostro futuro tenga presente, visto che si parla di salute, che per molte persone l’andare al cinema o a teatro, rappresenta una medicina, un conforto psicologico e un rimedio alla solitudine.

La cultura è ben più di un sacrificabile passatempo.

A questo punto una delle famose citazioni del grande Totò: “In tempo di crisi gli intelligenti cercano soluzioni. Gli imbecilli cercano colpevoli”.

Saluti e speriamo…a presto.