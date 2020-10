di Giuseppe Valle

Oggi ricorre la “Giornata del dialogo cristiano – islamico”. Per l’occasione la Commissione Diocesana per l’Ecumenismo e il dialogo ha organizzato per questa sera un incontro fra l’Imam Nader Akkad dell’Università Islamica di Al-Azhar e Padre Claudio Monge del Centro culturale domenicano di Istanbul, moderato da don Federico Pichetto.

L’incontro sarà trasmesso da Teleradiopace a partire dalle ore 21,10.