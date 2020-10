Chiavari: “Coronavirus, dieci proposte per la Liguria”

Da Luca Garibaldi consigliere regionale capogruppo Pd riceviamo e pubblichiamo

Ciao,

Anche questa settimana iniziamo con la gestione della pandemia, da una parte il Governo, con la nuova legge di Bilancio e il nuovo DPCM e dall’altra l’amministrazione Regionale a cui abbiamo inviato una lettera in un clima di responsabilità, vista la situazione, con 10 proposte concrete da attuare immediatamente.

DPCM

Ieri, il Presidente del Consiglio Conte ha varato un nuovo DPCM, che mette in campo misure molto più stringenti per cercare di contenere e “abbassare la curva” dell’epidemia. Si tratta di un provvedimento che opera fino al 24 novembre, con riduzioni notevoli nella mobilità e nelle attività. Accanto a questo, sarà necessario che Regioni e Governo mettano in campo rapidamente le misure – economiche e di potenziamento del sistema sanitario – che consentano di dare una risposta integrata alle difficoltà economiche e sociali che questa nuova difficile fase porterà.

Qui vi lascio il link per tutte le informazioni a riguardo.

BILANCIO

Nella notte tra sabato e domenica è stato approvato il disegno di legge bilancio 2021 che dovrà essere approvata entro fine anno: una Manovra tutta in chiave anti-covid e di espansione, con circa 10 miliardi per scuola e sanità, 4 miliardi per il sostegno ai settori in crisi e la proroga della Casse Integrazione per circa 5 miliardi. Verrà introdotto l’assegno unico universale per i figli, un importante tassello per il sostegno alle famiglie, un bonus per chi assume giovani e l’avvio della riforma del fisco, che toccherà in parte il 2021 e in pieno il 2022.

CORONAVIRUS: 10 PROPOSTE PER LA LIGURIA

Insieme a tutte le forza di opposizioni in Regione abbiamo scritto al Presidente Toti: non esiste il modello Liguria, ma esiste un “caso Liguria”. Un disastro che va avanti dal periodo del lockdown e oggi si ripete per colpa di sei mesi di inerzia e inefficienza. Vogliamo dare il nostro contributo concreto, sperando che sia accolto al di là dell’appartenenza politica.

C’è una battaglia più grande da affrontare e purtroppo si stanno ripetendo gli stessi errori di marzo, di nuovo in Liguria c’è chi vorrebbe trasferire i malati di Covid nelle Rsa come si è fatto in Lombardia: no, no e ancora no. Il Presidente Toti ringraziando si è detto assolutamente a favore della collaboraziona tra forza politiche.

Le proposte che potete trovare spiegate anche nella diretta Facebook, insieme a qualche altra informazione, che ho fatto sabato 24, sulla mia pagine facebook (link) sono queste:

1) Utilizzare le strutture ricettive, in particolare gli alberghi, per ospitare i malati meno gravi, in particolare quelli dimessi dagli ospedali che non possono rientrare nelle loro abitazioni. Una soluzione che garantisce un’assistenza sanitaria ‘leggera’ ai malati che non sarebbero lasciati soli e un contenimento del contagio tra i familiari.

2) Realizzazione di un piano della mobilità che porti a utilizzare per il trasporto pubblico anche i pullman commerciali o quelli inutilizzati.

3) Istituzione della figura di un mobility manager regionale che coordini gli orari, l’utilizzo dei mezzi e i nuovi percorsi (anche protetti e più veloci), cercando di creare migliori sinergie tra soggetti diversi (comuni, scuole, aziende di trasporto e ferrovie).

4) Riattivazione del numero verde Covid in tutta la Regione.

5) Immediata attribuzione a un assessore della delega alla sanità, un assessore con competenze specifiche.

6) Devono essere immediatamente resi pubblici, all’opposizione, ma anche ai cittadini, i documenti e i dati sulla gestione dell’epidemia e il piano degli ospedali. Questo per consentire di individuare insieme, in maniera trasparente, le soluzioni migliori.

7) Monitoraggio costante delle prestazioni ospedaliere fornite per le patologie diverse dal Covid e, di nuovo, del piano degli ospedali.

8) Immediata assunzione a tempo determinato di medici, infermieri e operatori socio-sanitari.

9) Immediata attribuzione di un riconoscimento economico agli operatori sanitari

10) Occorre potenziare immediatamente le squadre GSAT per effettuare tamponi e visite mediche a domicilio. Va reso subito più capillare ed efficiente il sistema di tracciamento dei contatti dei casi positivi. Infine sono necessari immediatamente per degli screening di massa: scuole e ambienti di lavori in primis.

Si tratta di alcune prime azioni azioni necessarie, su cui la Regione sconta un grave ritardo. Il documento completo lo trovate qui. Scrivetemi proposte, segnalazioni e criticità, se volete.