Chiavari: 1 decesso, 9 guarigioni, ma i contagiati salgono a 89

Nonostante nove guarigioni, il bollettino covid a Chiavari è negativo. Il sindaco Marco Di Capua spiega: “Rispetto a venerdì abbiamo avuto 9 guarigioni e ben 24 nuove persone malate. Pertanto, le persone contagiate attualmente a Chiavari salgono da 74 di venerdì a 89 di oggi. Le persone in sorveglianza attiva sono 78: nove per rientro dall’estero e 69 per contatti con persone positive”

Prosegue il sindaco: “È mancata una signora di 87 anni nata a Maissana e residente a Chiavari. È necessario non abbassare la guardia e rispettare le norme anti contagio: utilizzare la mascherina in tutti i casi indicati da apposita ordinanza comunale e disposizioni governative, mantenere il distanziamento interpersonale e lavarsi spesso le mani”.