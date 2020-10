A Camogli ci sono in totale 24 persone positive: 15 ospiti della casa di riposo San Fortunato di cui due ricoverati. Lo spiega il sindaco Francesco Olivari che specifica: “Ci sono poi altri 9 positivi di cui tre attualmente non presenti sul nostro territorio comunale. Abbiamo poi 5 di isolamento fiduciario per rientro dall’estero (tra cui un non residente) e due casi di sorveglianza attiva per contatto con positivo (di cui uno attualmente non presente sul nostro territorio comunale)”.

