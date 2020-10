Atp: lavori a Cogorno, torna ChiamaBus; a Ne chiusa la strada per Statale

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Atp informa che da oggi, 26 ottobre, sulle linee 32, 321 e 322 sarà attivato il servizio a chiamata ChiamaBus, che resterà attivo fino al termine dei lavori stradali lungo la SP34, tra Cogorno e Preccanecca. Atp garantirà il servizio di trasporto effettuando le corse in base alle esigenze dei residenti delle diverse località interessate dalle linee 32, 321 e 322. Le corse del trasporto scolastico riservate agli scolari della scuola dell’infanzia, scuola primaria di primo grado e alla secondaria di primo grado restano confermate.

E’ possibile prenotare la corsa telefonando al Numero Verde 800499999 attivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato. La prenotazione dovrà essere effettuata entro il giorno precedente l’effettuazione della corsa. Le tariffe saranno quelle abituali, potranno pertanto accedere al servizio i titolari di abbonamenti e titoli di viaggio ordinari. La vendita di biglietti a bordo è temporaneamente sospesa, l’utenza dovrà munirsi del titolo di viaggio prima della salita e dovrà convalidarlo a mano in caso di mancato funzionamento delle obliteratrici di bordo.

A causa della chiusura della strada per Statale in comune di Ne, a seguito dell’ordinanza del Comune di Ne, dal oggi e sino al termine dei lavori, la corsa delle ore 14.45 da Conscenti si fermerà al bivio di Statale ripartendo all’orario di transito per Arzeno. Regolari le restanti due corse che transitano da Statale: 6.05 da Arzeno per Conscenti e 18.40 da Conscenti per Arzeno.