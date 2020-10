Terzo valico: “Grave infortunio, siamo vicini all’operaio”

Dal Partito Comunista Italiano Federazione di Genova riceviamo e pubblichiamo

Adesso Basta! L’ennesimo operaio ferito mentre lavorava in uno dei tanti cantieri di grande interesse economico nella nostra regione, in cui regnano troppe ambiguità. In passato, numerosi di questi cantieri sono stati teatro di infiltrazioni mafiose, realtà che dietro ad alcuni cavilli burocratici, riescono a preservare ed aumentare il proprio potere, cancro per il nostro Paese. Ma uno degli aspetti su cui occorre fare luce, sono gli standard di sicurezza che vengono esercitati su tali cantieri, poca chiarezza sui progetti e poca trasparenza verso i cittadini, che vedono deturpato il territorio in cui vivono, senza averne poi un reale ritorno in termini di sostenibilità dei progetti stessi, ma anzi, si ritrovano spesso con opere inagibili o precarie prima e dopo la loro realizzazione.

Questa volta, a farne le spese, è stato un operaio ferito gravemente che sta rischiando la vita appunto. Crediamo fermamente, sia necessario aprire un’indagine sugli standard di sicurezza adottati dalle realtà partecipanti ai piccoli e grandi cantieri del nostro territorio, in cui spesso alcune ditte private, li riducono al minimo, in termini di orario di lavoro, rispetto delle regole e modalità di lavorazione.

Il Partito Comunista Italiano è al fianco del lavoratore gravemente ferito e a tutti coloro che ogni giorno rischiano la loro vita “solamente” perché qualcuno reputa più importante il profitto rispetto alla loro incolumità.

Partito Comunista Italiano Federazione di Genova

pci.genova@gmail.com