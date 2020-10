Terzo valico: crollo in galleria e grave infortunio

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti nel cantiere del terzo valico, in zona Fraconalto, per il crollo di parte del materiale dal fronte di scavo di una galleria. Un operaio è rimasto parzialmente sepolto e la squadra di Busalla lo ha estratto e consegnato alle cure del 118 con probabili fratture ma cosciente. Si è dovuto operare manualmente per il rischio di ulteriori crolli. Sul posto è giunto anche personale della sede centrale e una squadra da Novi Ligure.