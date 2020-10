‘Santa’: “Volevo festeggiare i 30 anni della palestra, costretto a chiuderla”

Da Paolo Calevo riceviamo e pubblichiamo

Il 2020 doveva essere un anno di festa per i 30 anni della Palestra CFT di Santa Margherita Ligure invece tutto è stato rinviato. In questi anni sono passate molte persone in struttura ed anche grazie al loro impegno e rispetto sono trascorsi quasi volando, senza mai problemi di sorta. Questa premessa mi sembra doverosa perché con il nuovo Dpcm, sono costretto a chiudere nuovamente fino al 24 novembre nonostante la serietà e il senso civico dimostrato anche in questi ultimi 5 mesi da me e da tutti gli Atleti della Palestra CFT.

Da parte mia ho applicato tutte le norme stabilite a maggio, ciò nonostante si chiude. Forse era il caso di controllare e far rispettare quelle poche regole richieste, anche quando tutti ma proprio tutti erano tranquillamente al mare e non si stava ad ascoltare coloro che prevedevano una seconda ondata……. del covid-19.

Ora aspettiamo il 24 novembre e speriamo di poter continuare ad incontrarci in Palestra.