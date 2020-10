San Colombano: un nuovo sistema per comunicare

Dal Comune di San Colombano riceviamo e pubblichiamo



L’Amministrazione Comunale ha scelto di avviare la sperimentazione di Telegram. Questo canale vuole essere uno strumento per la diffusione di informazioni di pubblica utilità, scadenze comunali, modifiche alla viabilità, eventuali stati di emergenza, disservizi improvvisi e temporanei, iniziative ed eventi in programmazione nel Comune ecc..

Un modo per essere più vicini alla popolazione, senza tralasciare i consueti e normali canali istituzionali.

Per usufruire del servizio, è innanzitutto necessario dotarsi dell’applicazione Telegram (https://telegram.org/), compatibile con tutte le piattaforme (PC, SmartPhone, e Tabelt) e sistemi operativi (IOS, Android, Mac, Windows e Linux) più diffusi ed effettuare la registrazione attraverso un percorso guidato.

Una volta aperta l’app, tramite la funzione “cerca” (in alto a destra), digitando “SanColombanoCertenoli”, troverete il canale del Comune al quale potrete unirvi cliccando sul tasto “unisciti”.

Per rimuovere la propria iscrizione al servizio, l’utente potrà in qualsiasi momento selezionare l’opzione “lascia il canale” dal menù che compare cliccando in alto a destra.