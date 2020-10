Recco: per allerta scuole chiuse e annullato il mercato settimanale

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

In base alla dichiarazione di stato di allerta gialla per forti temporali dalle ore 00.00 alle ore 6.59, allerta arancione dalle ore 7 alle ore 16.59, allerta gialla dalle ore 17 alle ore 23.59 di lunedì 26 ottobre sul territorio del Comune di Recco, trasmessa dalla Regione Liguria, sono state messe in atto le azioni previste per tutelare la pubblica incolumità.

Il sindaco Carlo Gandolfo ha sospeso l’attività nelle scuole pubbliche e private e annullato il mercato settimanale.

