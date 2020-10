Pesca/ Fima Chiavari ottiene un ottimo piazzamento a Curadi

Da Umberto Righi Fi.Ma. Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Qualcuno può pensare cosa ci sia da festeggiare con un quarto posto di squadra, se non fosse che chi è davanti e chi segue sono tutti BigI di specialità che oltre a conoscere ogni angolo del Curadi hanno tecnica ed esperienza pluri decennale, mentre la Fima Chiavari solo da un paio di anni è ritornata a solcare i campi gara nazionali della pesca al colpo.

Percorrendo un progetto molto articolato e sostenuto dallo sponsor Garbolino-Sert, che vede coinvolti tutti gli atleti del settore acque interne tesserati Fima Chiavari. Tra le fila della super blasonata Fima, vi sono tanti campioni del passato ma pure molti giovani, unendo l’esperienza del passato con la tecnica del presente, doti che se ben assimilate ti fanno emergere anche in campi gara difficili come il Cura di, scontrandosi con Big di specialità che non ti regalano nulla. Ma torniamo alla gara svoltasi domenica 18 ottobre al Lago Curadi di La Spezia (in precedenza era designato il lago Gallinara di Imperia ma impraticabile per alluvione), si tratta della 1° prova della Coppa Liguria Squadre di pesca al colpo, promossa dal Comitato Regionale Fipsas, ed organizzata dalla Asd Val di Magra (Spezia), allo scopo di rilanciare tale tecnica nel territorio regionale da levante a ponente.

La seconda prova andrà in scena il 8 novembre al Lago Giugi (Spezia). Dominatore della prima prova la Squadra B della PS La Gallinara/Trabucco (SV) con 11 penalità e 17030punti con i piazzamenti individuali dei componenti: 1° Tommaso Porro, 2° Fiore Casaburo, 2° Alex Raimondo, 6° Claudio Perna; argento per la Squadra C della ASD Val di Magra/Colmic (SP) con 13 penalità e9870 punti composta da 1° Gabriel Antonio Innocenti, 3° Francesco Lazzarini, 4° Gabriel Roberto Innocenti, 5° Giovanni Pula; bronzo per la Squadra B della Val di Magra/Colmic (SP) con 15 pen e 27.760 punti (1°Fabrizio Peonia, 2° Silvio Tedeschi, 5° Massimo Baldassini, 7° Fabio Coloretti). Quarto posto per la Fima/Garbolino Chiavari, unica società rappresentante la Provincia di Genova con la Squadra A composta da Enrico Botto (3°), Alberto Cordano (3°), Basilio Bellusci (5°), Alberto Cò (6°) chetotalizzano 17 penalità con 7900 punti.Quinto posto x la ASD Gallinara sq A con 18 ½ penalità, seguono la Cormorano Trabucco sq A con 19penalità, la Cormorano sq B con 21 pen e la Val di Magra Colmic sq A con 29 ½ penalità.

Tutto si deciderà nella seconda prova il prossimo 8 novembre, e ci si aspetta grande battaglia.