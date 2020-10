Palestre (500) e piscine (45): “Subito un sostegno economico”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Stefano Anzalone (Cambiamo) riceviamo e pubblichiamo



“In Liguria ci sono quasi 500 palestre, con il nuovo Dpcm rischiano di non riaprire mai più: parliamo complessivamente di quasi 4mila lavoratori in varie forme che temono per il loro futuro. Chiediamo che il Governo intervenga immediatamente per un sostegno economico. E nella nostra regione ci sono anche 45 piscine pubbliche e 420 polisportive con il coinvolgimento di migliaia di lavoratori. A questo provvedimento di chiusura deciso nel Dpcm deve corrispondere immediatamente da parte di Roma una risposta per un ristoro economico che deve arrivare velocemente”, spiega Stefano Anzalone, consigliere regionale di Cambiamo e consigliere con delega allo sport del Comune di Genova.