Decreto Conte: un insulto a chi gestisce attività turistiche

Sbigottiti. Chiusi cinema, teatri, palestre, piscine. Bar e ristoranti alle 18, dopo la merenda. Raccomandano fortemente di non valicare i confini del proprio Comune. Oltre alle lancette dell’orologio portate un’ora indietro, Conte ha riportato il tempo al primo lockdown. Dicono per arrivare a festeggiare il Natale fuori dal guado. Ma a fine anno avremo la chiusura di molti esercizi stremati. La disoccupazione aumenterà tragicamente ed i Comuni e le associazioni benefiche dovranno riattivare gli aiuti al crescente numero di persone in stato di indigenza.

Nessuno ha imparato nulla dal primo lockdown. Né i bulletti che ignoravano qualsiasi norma igienica; né i politici che hanno fatto scelte assurde e allentato i controlli.

Di frenare il contagio ibernando le attività sono capaci tutti. L’abilità consisteva nell’organizzarsi per trovare soluzioni a garanzia della salute, preservando al contempo i redditi, l’economia, l’occupazione.

Inutile chiudere i bar alle 18 se dalle 6 del mattino i clienti sfogliano le pagine di un unico giornale certamente non sanificato quando una persona ne ha terminato la lettura. Le regole applicate dai ristoratori per garantire sicurezza alla clientela sono valide fino alle 18 e lo resterebbero fino alle 24. Perché negare il diritto di lavorare la sera e ai clienti di concedersi una cena dopo una giornata di lavoro? Tanto più perché a fronte di qualche zona di grandi città dove è facile si crei assembramento, ci sono un’infinità di paesi e piccole cittadine dove ciò non accade. Meglio allora controllare i punti nevralgici senza penalizzare l’intera nazione.

E’ evidente che le zone turistiche, ed ogni Regione in Italia fortunatamente ne ha, puntano su determinate attività che non è possibile uccidere.