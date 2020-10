Chiavari: materna di viale Millo chiusa tutto il giorno

A Chiavari un aggiornamento sulla chiusura delle scuole per allerta arancione di domani lunedì 26 ottobre.

Dalle ore 12 (inizio allerta arancione, chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado ivi inclusi Asili Nido pubblici e privati, site presso i seguenti immobili:

-L’Istituto Assarotti in Viale Millo 4,

-Via Castagnola 11-15A,

-Via Santa Chiara 20, limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza.

Il sindaco Marco Di Capua ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura per l’intera giornata di domani della Scuola materna presente nell’istituto di Viale Millo 4.