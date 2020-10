Chiavari: “Il mercatino nella stretta via Rivarola”

Diverse incongruenze nel commercio ambulante di Chiavari ed alcuni cittadini si chiedono con quale criterio l’assessore al Commercio Gianluca Ratto gestisca la materia. Ieri e oggi in via Rivarola si svolge il mercatino dei sapori, pur essendo stata la stessa strada giudicata troppo stretta in altre occasioni. Altra considerazione la ventilata soppressione del mercatino dell’antiquariato e non di altri mercati. Evidentemente ci sarà una logica nelle scelte che restano un mistero per i cittadini. Nel mirino anche il sovraffollamento in carruggio (la foto inviataci è di ieri) con persone senza mascherina in spazi all’aperto, ma ristretti.