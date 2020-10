Camogli: “Gli Amici del Teatro Sociale”, lettera aperta al Comune

Dall’Associazione “Gli Amici del Teatro Sociale” riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta indirizzata al sindaco Francesco Olivari e all’assessore alla cultura Elisabetta Anversa

L’Associazione Gli Amici del Teatro sociale preoccupata per la situazione che si è venuta a creare a seguito della mancata erogazione dei finanziamenti necessari alla riapertura e alle attività della stagione del Teatro, nonché dalle dimissioni della Presidente del CdA della Fondazione, chiede al Sindaco e all’Amministrazione comunale di adoperarsi per l’immediata ricostituzione degli organi sociali della Fondazione, senza i quali non appare possibile una qualsiasi gestione.

Chiede inoltre un chiarimento pubblico in merito alle azioni che l’Amministrazione intende urgentemente intraprendere anche presso gli altri enti interessati (Regione Liguria, altri comuni, città metropolitana) al fine di scongiurare la chiusura del Teatro e vanificare l’ingente impegno economico (7,5 milioni di euro) pubblico e privato.

Andrea Cosulich

Luca Guzzetti

Stefania Magnani

Riccardo Neuhold

Graziella Perego

Marta Puppo