A Camogli interdizione temporanea della circolazione veicolare nei giorni dal 26 ottobre 2020 all’11 novembre 2020 in via Pissorella nel tratto compreso tra il civico 8 e il civico 10 per lavori di ripristino del cordolo stradale.

ordinanza n° 93 del 23-10-2020