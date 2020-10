Borzonasca: incidente ‘spettacolare’ per dinamica

Alle 15.30 circa a Borzonasca, frazione Sottolacroce, un incidente “spettacolare” per dinamica, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Un’auto condotta da un uomo, è uscita di strada, è ruzzolata per alcuni metri finendo su un ponte sottostante. Impegnati il 118, pubblica assistenza, vigili del fuoco di Chiavari e lo stesso elicottero Drago partito da Genova. L’uomo, estratto dall’abitacolo, non presentava però conseguenze gravi; veniva così trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.