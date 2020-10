Zoagli: “Residenza Canevaro, alto tasso di ospiti asintomatici”

da Facebook Comune di Zoagli

Vi informo che è stato comunicato un alto tasso di casi Covid-19 positivi presso la residenza Canevaro.

Tranne un caso pregresso, gli ospiti riscontrati positivi al virus sono tutti asintomatici.

La situazione è stabile e sotto controllo, gli operatori in struttura non sono positivi e la scorta di DPI in dotazione è abbondante.

La direzione ha già informato le famiglie e ha attivato il sistema di videochiamata per contattare gli ospiti.

Vi terrò informati sulla situazione e vi chiedo di limitare il più possibile gli accessi alla struttura.