Sori: annullati gli incontri per illustrare il servizio “porta a porta”

Da Facebook Comune di Sori

Si avvisano tutti i cittadini che, a causa della situazione legata all’andamento dei contagi da Covid-19, gli incontri informativi previsti con Idealservice per illustrare il servizio “porta a porta” sono stati annullati.

Filmati esplicativi verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook . Verranno probabilmente organizzati anche webinar. Seguiranno tempestive comunicazioni in merito.

Ci scusiamo per il disagio arrecato, ma il rapido peggioramento della situazione Covid ci ha costretti a optare per altre forme di comunicazione che non comportino aggregazione e che siano rispettose delle nuove regole imposte dal nuovo DPCM e dalle indicazioni ricevute da Regione Liguria.