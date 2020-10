Sestri: ex convento Annunziata, al via i lavori di ripristino della terrazza

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Sono stati consegnati alla ditta appaltatrice i lavori di consolidamento strutturale del muro di contenimento, lato mare, del belvedere dell’ex convento dell’Annunziata e di ripristino della scogliera antistante, danneggiati durante la forte mareggiata dell’ottobre 2018 che formò un profondo sgrottamento nella muratura in pietra e lo scivolamento a mare dei massi della diga foranea di protezione.

Il riempimento e il ripristino del profondo sgrottamento del muro di cinta della terrazza belvedere si articoleranno attraverso una prima fase di demolizioni, smontaggi e rimozioni a cui ne seguirà una seconda di costruzioni e ripristini in cui avverrà la risarcitura delle aree lesionate con metodo “cuci e scuci”, per ricostituire la continuità della muratura e agevolare l’applicazione del sistema di consolidamento Fibre Net. Verrà poi ricostruito il parapetto con pietrame di provenienza analogo a quello attuale e verrà consolidata la parete in pietrame di media-piccola pezzatura, del tipo “faccia a vista”.

Verrà poi rinforzata la scogliera a mare davanti al muro oggetto di intervento con la posa di quattrocento tonnellate di massi naturali che verranno portati da un apposito natante.

Sia il consolidamento del muro di cinta che il rinforzo della scogliera, vanno visti anche come interventi complementari tra loro allo scopo di mitigare il rischio esistente.

L’opera ha ricevuto il benestare della Soprintendenza Monumentale di Genova e avrà un costo totale di 300 mila euro, coperti dal grande finanziamento di oltre 2,8 milioni di euro che il Comune di Sestri Levante ha ottenuto da Protezione Civile con la presentazione dell’elenco degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento sull’intero territorio comunale con la relativa priorità.

I lavori avranno una durata complessiva di 6 mesi.