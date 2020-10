Sestri: è nato “Il Convivio del Tigullio”

di Giuseppe Valle

Il 12 ottobre scorso è nata a Sestri Levante l’associazione “Il Convivo del Tigullio” con sede in Viale Mazzini 148/2, un ente di diritto privato senza scopi di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite attraverso lo svolgimento di attività culturali e ricreative: informazione, organizzazione di eventi, conferenze, corsi di formazione, concorsi.

I soci sono accomunati dall’amore per il nostro territorio e dal desiderio di valorizzarlo e promuoverlo, soprattutto in questi tempi difficili, in cui si sente la necessità di stare uniti a dispetto del covid e del distanziamento sociale.

Sul sito del neonato Circolo culturale (www.ilconviviodeltigullio.it) è possibile seguire il video del sindaco Valentina Ghio e scaricare il modulo di iscrizione.