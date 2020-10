Sestri: “Covid, i positivi sono 57, cinque dei quali ricoverati”

da Facebook Valentina Ghio

Vi aggiorno sulla situazione Coronavirus a Sestri Levante.

Abbiamo 52 persone positive in isolamento domiciliare e 5 persone residenti ricoverate nel reparto Covid-19 del nostro ospedale.

Come ho già avuto modo di comunicarvi il tracciamento dei contatti è un lavoro molto complesso per il quale vi daremo conto non appena ASL ci aggiornerà in merito a seguito del compimento delle loro verifiche.

Un aggiornamento anche dalla struttura Le due palme.

Ad oggi sono risultati positivi al test rapido antigenico 27 ospiti presenti in struttura, mentre si è ancora in attesa dell’esito dei tamponi molecolari inviati al laboratorio del San Martino Genova.

Due ospiti al momento presentano uno stato febbrile mentre tutti gli altri stanno bene e sono asintomatici.

È stata quindi aggiornata la procedura in uso riorganizzando il piano operativo; in particolare sono state dedicate all’area COVID sia l’ala ovest che il terzo piano della struttura. Esiste una netta distinzione tra i percorsi (sporco-pulito) che sono destinati alle aree COVID e a quelle che non lo sono, mentre sono stati organizzati gruppi di lavoro dedicati a ciascuna area.

È stato inoltre attivato formalmente un rapporto di collaborazione con il Servizio Infettivologico di Asl 4 per monitorare in relazione con loro costantemente la situazione.

Le famiglie degli ospiti risultati positivi al test antigenico sono state informate immediatamente; per consentire a tutti i parenti di avere informazioni sullo stato dei loro cari è stato inoltre fornito il contatto diretto del medico che dalla giornata odierna può essere contattato tutti i giorni nell’orario 10-18. Da lunedì sara’ ripreso il servizio di videochiamata con i parenti, al fine di garantire un costante contatto tra ospiti e famiglie.

Vi teniamo aggiornati costantemente e in piena trasparenza anche su questo fronte.