Sestri: a ‘Le due Palme’, 27 positivi; le misure adottate

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Aggiornamenti sulla gestione emergenza covid nella struttura “Le due Palme”. In data odierna gli ospiti presenti in struttura sono 78.

Ad oggi sono risultati positivi al test rapido antigenico 27 ospiti presenti in struttura, mentre si è ancora in attesa dell’esito dei tamponi molecolari inviati al laboratorio del San Martino di Genova.

A seguito dell’aumentare del numero di ospiti con test antigenico positivo si è provveduto ad aggiornare la procedura in uso riorganizzando il piano operativo; in particolare è stata dedicata all’Area Covid sia l’ala ovest che il terzo piano della struttura. Esiste una netta distinzione tra i percorsi (sporco-pulito) che sono destinati alle aree covid e a quelle che non lo sono, mentre sono stati organizzati gruppi di lavoro dedicati a ciascuna area. Il personale si sta dimostrando totalmente collaborativo ed è impegnato costantemente nella gestione dell’emergenza.

È stato attivato formalmente un rapporto di collaborazione con il Servizio Infettivologico di Asl 4 per monitorare in relazione con loro costantemente la situazione.

Per quanto riguarda lo stato di salute degli ospiti due di essi presentano stato febbrile mentre tutti gli altri stanno bene e sono asintomatici.

Le famiglie degli ospiti risultati positivi al test antigenico sono state informate immediatamente; per consentire a tutti i parenti di avere informazioni sullo stato di salute degli ospiti è stato inoltre fornito il contatto diretto del medico che dalla giornata odierna può essere contattato tutti i giorni nell’orario 10-18. Da lunedì si provvederà a riprendere il servizio di videochiamata con i parenti, al fine di garantire un costante contatto tra ospiti e famiglie.

Provvederemo ad informarvi regolarmente sull’andamento dell’emergenza in atto, fornendo in trasparenza tutte le informazioni relative al quadro della situazione.



Il Direttore Sanitario Dott.ssa Michela Compiano

Il presidente Dott. Davide Bernardello