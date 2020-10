‘Santa’: “Covid, un camper per facilitare i tamponi”

Dall’ufficio stampa di “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Perché l’Amministrazione cittadina, previ accordi con Asl, non allestisce un camper di adeguate dimensioni per fare i tamponi? Un camper dotato di equipe sanitaria (medico, assistente sanitario, infermiere), degli opportuni dpi e perennemente igienizzante, collegato al database del Dipartimento di Igiene in modo rapido e in grado di spostarsi nelle varie zone della città. Potrebbe anche raggiungere il domicilio di persone in quarantena o impossibilitate a muoversi, alleggerendo in tal modo il lavoro dei Gsat (gruppi strutturati di assistenza territoriale) che faticano a rispondere al gran numero di richieste di intervento.

Ancora una volta, data la sordità della maggioranza a qualunque indicazione provenga dall’opposizione, ci rivolgiamo direttamente ai cittadini sammargheritesi.