Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Oggi in via Rebora una ditta specializzata ha provveduto al taglio della cima e dei grossi rami di un l’albero, dopo che ne era stata rilevata una evidente situazione di rischio per la pubblica incolumità. L’intervento è stato diretto dall’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo.