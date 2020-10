Recco: allerta meteo, installata nuova segnaletica

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Si migliora la comunicazione alla cittadinanza relativa alle allerte meteo attraverso l’intervento di installazione della segnaletica verticale in via dei Ponti Romani. I cartelli sono stati posizionati per ricordare il divieto di sosta e fermata su quella via in caso di allerta arancione e rossa.

Sempre per motivi di sicurezza sono stati ridefiniti gli stalli per le auto in via dei Ponti Romani mentre nel parcheggio del Cimitero è stata ritoccata la segnaletica orizzontale e tracciati gli stalli per i motoveicoli

“Prosegue il potenziamento dell’informazione alla cittadinanza a seguito delle allerte meteo e in ottemperanza delle ordinanze che vengono emesse in quelle occasioni” dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.