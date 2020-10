Rapallo: “Pagamento Tari entro 15 giorni dall’avviso”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

L’Ufficio entrate comunali del Comune di Rapallo ha avviato nelle scorse settimane l’invio degli avvisi relativi al pagamento della Tari per l’anno 2020.

Si comunica che se, per disguidi postali, l’avviso dovesse essere stato ricevuto dopo la scadenza della prima rata, il contribuente può effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento senza sanzioni o interessi.

Inoltre, come comunicato all’interno del bollettino e come già anticipato dall’Amministrazione in precedenza, è possibile pagare l’intero importo dovuto di prima e seconda rata, in un’unica soluzione entro il 2 dicembre.