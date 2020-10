A Rapallo i positivi sono 70. Il Comune, come avviene normalmente in ogni località, si assume l’onere finanziario della gestione dei rifiuti che vengono considerati speciali e smaltiti a parte. Anche per questo l’Asl informa i Comuni sulla situazione giornaliera dei positivi. Intanto la polizia urbana sta effettuando controlli per invitare al rispetto delle regole e contravvenire chi è trovato senza mascherina.