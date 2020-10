Rapallo: domani mostra-mercato “L’impero delle cose”

Da Egoenergyfreetime riceviamo e pubblichiamo

Domani, domenica 25 ottobre: “Impero delle cose”, Mostra Mercato Modernariato, Vintage e Curiosità. A Rapallo in zona San. Francesco, Via Pellerano Murtola (pedonale) ore 09:00 – 17:00.

Avevamo già adottato misure straordinarie nella parte di pre-organizzazione dell’esposizione, facendo un passo indietro da quello che è il normale svolgimento da anni nelle nostre esposizioni, perché comunque il momento che stiamo vivendo tutti quanti, ci richiede ulteriore attenzione e consapevolezza.

Pertanto abbiamo rivisto le modalità di partecipazione per fare in modo che anche i più piccoli espositori possano cimentarsi e sperimentare in questo possibile momento di svago, che oggi più che mai manca nelle nostre vite e abbiamo ridotto il numero dei partecipanti, per far fronte, in modo impeccabile, alle verifiche di comportamento degli espositori, che sono stati da sempre avvisati con un regolamento per partecipare e sul comportamento con gli eventuali avventori, nel caso questi non siano ancora informati di come si svolgono le esposizioni con queste nuove disposizioni.

Sembra tutto complicato e difficile, ma tutti i cambiamenti lo sono, ma vogliamo testimoniare con la nostra presenza, che tutto è fattibile, se fatto con metodo e giudizio ed anche se il Covid è presente nel nostro territorio, prima impariamo a conviverci con le dovute cautele, prima riprendiamo in mano la nostra vita…. Vi aspettiamo.