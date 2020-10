Lettere/ “Palestre sicure, non fermate un veicolo di formazione”

Dalla prof. Federica Schiaffino riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno,

se possibile volevo lasciare un commento sulla eventuale serrata di strutture dove si svolgono attività sportive riconosciute dal Coni.

In qualità di professoressa di educazione fisica, Tecnico federale di ginnastica aerobica della Fgi, ex atleta agonista di ginnastica aerobica e di ginnastica artistica, vorrei esprimere un parere circa le perplessità di praticare attività sportiva nei centri addetti in questo drammatico momento storico e l’eventuale chiusura temporanea.

L’attività sportiva all’interno delle società sportive si svolge in un ambiente che per la fattispecie è da sempre regolamentato. In questo momento l’applicazione dei protocolli di sicurezza viene garantita da parte dei gestori, dei tecnici, nei confronti di atleti, di genitori, che sì devono attenere quotidianamente alle norme attualmente in vigore. Con queste modalità, i luoghi dove si pratica lo sport, in questo caso la ginnastica, assicurano un controllo di un gruppo di persone che si identificano nei tesserati /soci e nelle famiglie in modo tale da riuscire ad isolare prontamente il caso sospetto allo scopo di tutelare tutti gli altri componenti del gruppo sportivo.

La misurazione della temperatura prima di ogni sessione di allenamento, la certificazione ogni 15 giorni, la sospensione dell’attività di atleti che hanno avuto contatti sospetti, e la sostituzione di essi e del singolo con modalità online, rendono possibile la continuità dell’attività in sicurezza. Il mantenimento delle distanze e l’utilizzo della mascherina viene garantito dalla costante presenza del tecnico allenatore e questa non è una riflessione scontata.

L’attività viene svolta in gruppi di lavoro in alternanza in modo da garantire la sanificazione dell’ambiente e degli attrezzi.

Lo sport sempre, ma mai come in questo momento può essere veicolo di esempio e di formazione. Non fermatelo!