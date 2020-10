Giallo: precipita dal secondo piano con una coltellata in pancia

Stamattina un passante ha notato un cadavere a terra in via Spataro, in Sampierdarena. Arriva la polizia e scopre che il corpo ha una profonda ferita da taglio nella pancia. E’ precipitato a terra dal secondo piano.

Si chiamava Franco Giovanni Rapuzzi, aveva 74 anni ed era pregiudicato per violenza sessuale e maltrattamenti. Era ospite di un altro pregiudicato conosciuto in carcere. In casa vi erano anche due marocchini. I tre sono stati trasferiti in questura e sottoposti a interrogatorio. L’ipotesi è che possa essere stato commesso un omicidio. L’autopsia potrebbe svelare altri importanti particolari.