Covid: imprenditori danneggiati, chieste risorse

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Roberto Bagnasco riceviamo e pubblichiamo

“Il gruppo di Forza Italia alla Camera ha presentato una mozione per impegnare il Governo a utilizzare le risorse avanzate dai 100 miliardi di scostamento, votati negli ultimi mesi dal Parlamento, per dare supporto a tutte le attività economiche che, a causa dell’emergenza Covid e delle misure restrittive nazionali e regionali, per il contenimento della pandemia, rischiano la chiusura definitiva. Tutti gli imprenditori danneggiati da coprifuoco e lockdown locali, tutti coloro che devono già fare i conti con restrizioni locali che inibiscono il regolare svolgimento del lavoro, devono essere sostenuti con risarcimenti immediati e mirati. Dal turismo al commercio al dettaglio, dai ristoratori, agli albergatori, migliaia di imprenditori-eroi rischiano di abbassare la serranda per sempre. Forza Italia sarà sempre al loro fianco affinché le adeguate misure di contenimento del virus non abbiano un impatto violento su quei settori che sono già in grave criticità”.

Lo hanno scritto in una nota i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.