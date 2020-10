Camogli: “Riunione sul Teatro, nulla di fatto”

Da Claudio G Pompei, capogruppo e consigliere comunale

Lista “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

Come si può apprendere dalle scarne dichiarazioni alla stampa, la riunione di giovedì voluta dal Sindaco Olivari con l Sindaco di Recco, gli ex sindaci di Camogli e Recco e gli ex presidenti della Fondazione Teatro si è conclusa praticamente con un nulla di fatto.

Emerge solo l’intenzione di chiedere uno sconto ai creditori della Fondazione per ridurre i debiti, ma non vengono esplicitate modalità, strategie e tempistiche su come ripianarli…

Una Amministrazione dovrebbe farsi garante di tutti i cittadini, tutelarli e attraverso indirizzi politici sia sostenere il Teatro e sia far in modo che tutti i professionisti possano ottenere quello che a loro è dovuto.

Chi ha lavorato è giusto che venga pagato.

In nome di tutti i cittadini, non permetterò che il silenzio e l’indifferenza, tornino a regnare sulla vicenda.

Chiamerò il Sindaco (in carica dal 2013 ad oggi) e la sua Giunta, a riferire in Consiglio Comunale sui criteri con cui vengono elargiti i soldi pubblici dei cittadini e su come si sta muovendo politicamente l’Amministrazione affinché un valore aggiunto per la Liguria e la Riviera Ligure non diventi di nuovo una cattedrale chiusa con le evidenti conseguenze negative sull’indotto presente e futuro.