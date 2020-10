Tir si rovescia, autista prigioniero nella cabina

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del Fuoco riceviamo e pubblichiamo



Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti sull’elicoidale, in uscita da Genova Ovest, per un incidente stradale che ha coinvolto un camion e una vettura. I due occupanti della vettura sono rimasti illesi, mentre il conducente del mezzo pesante, che si è adagiato su un fianco, è rimasto con un piede bloccato. I vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo dopo circa un’ora di lavoro e lo hanno consegnato alle cure del 118. Sul posto la polizia locale per la gestione del traffico e i rilievi.