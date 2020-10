Tigullio: “Il governo riconosca lo stato di emergenza”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

“Occorre che il Governo riconosca al più presto anche per il Tigullio, dopo averlo fatto ieri per la provincia di Imperia, lo stato d’emergenza per i danni causati dal maltempo nei primi giorni di ottobre, stanziando adeguate risorse. Alcuni Comuni del nostro territorio sono stati colpiti pesantemente ed è importante che vengano messi in campo nel più breve tempo possibile i fondi necessari per il ripristino e la messa in sicurezza delle situazioni di criticità e per il ristoro dei danni subiti dalle attività produttive e dai privati. Auspico perciò che il Governo dia rapidamente seguito alle richieste della Regione e dei Sindaci e che, come ha preannunciato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, si arrivi già nei prossimi giorni alla dichiarazione dello stato d’emergenza per il Tigullio. Come consigliere regionale sarà mia cura sollecitare gli Enti interessati in tale direzione”.

È quanto dichiara Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia.