‘Santa’: “Uomo solo al comando, ma la barca sembra fuori rotta”

Dall’ufficio stampa di “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Alla luce dei recenti episodi di microcriminalità che sono accaduti a Santa Margherita non possiamo sottrarci dall’esprimere un giudizio di ferma condanna per l’accaduto e nello stesso tempo di vicinanza alle persone e le famiglie direttamente toccate da questa brutta esperienza, Nello stesso tempo vogliamo confermare piena fiducia, ed esprimere un non scontato ringraziamento. per il lavoro che le forze di polizia presenti nel territorio comunale ogni giorno svolgono nell’interesse della collettività, e in modo particolare a favore dei soggetti più fragili e indifesi come gli anziani.

La sicurezza, infatti, è un diritto primario dei cittadini e in tal senso occorre che l’Amministrazione comunale, assai brava nei proclami e negli annunci quasi mai seguiti da fatti concreti, promuova ogni utile azione per garantire una vivibilità più serena e tranquilla, soprattutto in un periodo così delicato come quello che tutti stiamo attraversando.

Ancora una volta, però, uno scippo in pieno giorno, e in un luogo pubblico aperto e trafficato a danno di un nostro concittadino, si aggiunge agli episodi sgradevoli a cui abbiamo dovuto assistere. A nostro avviso, invece, occorrerebbe adottare specifiche misure di prevenzione così che il grado di sicurezza percepito in città sia maggiore di quello di adesso.

Facciamo inoltre presente con rammarico che nel programma elettorale del sindaco Donadoni il progetto di installazione delle telecamere era uno dei punti fondamentali; purtroppo la loro messa in opera diffusa sul territorio comunale e il funzionamento sono in un grave e imperdonabile ritardo.

Anche da questa vicenda che riguarda il tema della sicurezza possiamo confermare quanto andiamo dicendo da tempo: Donandoni sembra voler fare tutto da solo senza minimamente coinvolgere i Consigliere comunali, né di maggioranza né di opposizione, in un confronto aperto e costruttivo per tutti; perciò non possiamo che prendere atto che a Santa abbiamo un uomo solo al comando ma la barca sembra aver perso la rotta!