Recco: “Vivi halloween a caasa, poi inviaci la foto”

Dalla Proloco Recco riceviamo e pubblichiamo

Comunicato stampa dal comitato organizzativo di Halloween la sera delle sorprese composto da: Comune di Recco, Pro Loco Recco, Ascom e Civ online Recco

Le streghette, per non abbandonare i bambini nella serata a loro dedicata, hanno proposto al comitato l’idea “Halloween at Home”.

Vivi un halloween diverso, trasforma un angolo di casa tua in uno spazio mostruoso, travestiti e inviaci la tua foto/video.

Partecipa ad “Halloween at home”, verranno premiati i partecipanti dai 0 ai 12 anni.

E’ incoraggiata la simpatica partecipazione anche degli adulti.

La foto o il video sono da inviare entro le 24 del 1/11/2020 a stampa@prolocorecco.it unitamente alla manleva/autorizzazione trattamento dati scaricabile dal sito www.prolocorecco.it



Per la pubblicazione individuale di foto vi proponiamo di usare hastag #halloweenathomerecco