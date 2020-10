Rapallo: produce e spaccia droga, arrestato un 25enne

A Rapallo, nell’ambito di un mirato servizio teso a frenare l’uso e lo spaccio di droghe, i Carabinieri del Nucleo Operativo, dopo aver effettuato una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un ecuadoriano di 25 anni, R.L., gravato da pregiudizi di polizia, rinvenivano e sequestravano 7 grammi circa di “eroina”, un bilancino di precisione, strumentazione varia per il taglio e il confezionamento e una modesta somma di denaro. Pertanto, lo straniero è stato arrestato per “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope”. In mattinata sarà processato con rito direttissimo.