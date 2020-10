Rapallo: Anpi dice no a vandalismi e strumentalizzazioni

Da Anpi Genova riceviamo e pubblichiamo

A Rapallo, alcune notti fa, è stata distrutta con un atto vandalico – non rivendicato da nessuno – la targa posta ai piedi del monumento ai Martiri delle Foibe collocato nell’omonimo piazzale di fronte all’ingresso del Cimitero di San Pietro. Un atto che, così come già avvenuto con fatti analoghi in passato, non possiamo che condannare, e anzi ripetiamo, ancora una volta , come vi sia la necessità di approfondire una pagina oscura e dolorosa del Novecento.

Ma, di fronte alle accuse pronunciate dal Comitato 10 febbraio (” Un atto vandalico che prende forza dai giustificazionismi sul dramma delle foibe e dell’esodo. Le dichiarazioni che l’Anpi ha fatto contro l’intitolazione a Norma Cossetto, che ricordiamo è Medaglia d’Oro al Merito Civile, dei giardini pubblici di Pescara, Assisi e Siena, rischiano di creare terreno fertile per questi atti vandalici”).

Questo non lo possiamo accettare. Diciamo basta ad una strumentalizzazione becera della vicenda e al disco rotto degli attacchi all’Anpi ogni qual volta si parla di foibe. Le accuse di negazionismo o riduzionismo sono un clamoroso falso sostenuto da qualcuno a destra che evita di riconoscere i comportamenti criminali del fascismo contro italiani e slavi. Furono i fascisti a parlare di “bonifica etnica” contro la minoranza slovena e croata e a quelle parole fecero seguire violenze. Sin dagli anni ’30 fascismo e nazismo hanno imperversato in quelle terre, facendo una campagna di snazionalizzazione. Un’opera accompagnata anche da campi di concentramento, o di sterminio come la risiera di san Sabba. Noi abbiamo sempre manifestato orrore ed esecrazione per l’orrore delle foibe, che non hanno alcuna giustificazione. Un orrore che va inserito in tutta la vicenda del nostro confine orientale.

Tanto meno, come alcuni sostengono, si deve indicare l’Anpi come una forza politica dalla collocazione ben precisa che si muove, quindi, con una strategia di parte. L’unica parte nostra è quella di chi si riconosce, sempre, negli articoli della nostra Costituzione .Lo ricordiamo a tutti : la Costituzione non è afascista ma resta e resterà antifascista, se no non si capisce lo spirito della carta fondamentale della Repubblica, il frutto migliore nato dalla Resistenza