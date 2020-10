Poste: pagamento pensioni novembre, le date a seconda del cognome

Dall’ufficio stampa delle Poste Italiane riceviamo e pubblichiamo

Poste Italiane comunica che nel Levante le pensioni del mese di novembre verranno accreditate a partire dal 27 ottobre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 30 ATM Postamat disponibili sul territorio, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti in un Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento:

I cognomi

dalla A alla B martedì 27 ottobre

dalla C alla D mercoledì 28 ottobre

dalla E alla K giovedì 29 ottobre

dalla L alla O venerdì 30 ottobre

dalla P alla R sabato mattina 31 ottobre

dalla S alla Z lunedì 2 novembre.

Poste Italiane comunica inoltre che in 6 uffici postali levantini i è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp:

Chiavari in Piazza Ns Signora dell’Orto, Rapallo in Via Mons. Boccoleri, Lavagna, Recco, Santa Margherita e Sestri Levante.