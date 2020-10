Portofino: tamponi a tutti gli abitanti; test anche a chi lavora nel Borgo

Una delibera dell’amministrazione comunale di Portofino stabilisce che vengano effettuati tamponi a tutti gli abitanti del Borgo per accertarsi che non vi siano casi di covid. Il sindaco Matteo Viacava, che è positivo con sintomi lievi, spiega: “Vogliamo verificare lo stato di salute dei portofinesi. I tamponi verranno effettuati la prossima settimana al Teatrino o su un ambulatorio mobile. Non saranno obbligatori, ma è interesse di tutti sottoporsi al tampone. Chiediamo anche alle ditte che lavorano a Portofino di sottoporre i loro dipendenti agli esami. Io stesso mi auguro di guarire al più presto. Desideriamo tutti che dopo questa antipatica parentesi, Portofino torni ad essere un paese senza persone positive e poter festeggiare il Natale tutti assieme”.

Matteo Viacava e Giorgio D’Alia nell’insolita veste di Babbi Natale