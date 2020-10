Monterosso: piazza Fegina, installata una pensilina alla fermata del bus

di Guido Ghersi

L’amministrazione comunale di Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre, guidata dal sindaco l’ing.Emanuele Moggia, ha accolto l’istanza degli studenti della Vª elementare del paese, che tra l’altro hanno eletto un proprio “baby sindaco”, ed ha acquistato ed installato una pensilina alla

fermata del bus in Piazza Fegina. Inoltre il Comune ha cquistato e posizionato in Piazza Garibaldi all’ingresso del “Parco giochi” due panneli con il “Regolamento per l’uso dei giochi pubblici” e un secondo cartello disegnato dagli stessi alunni.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale tutta si impegnano a promuovere processi formativi volti a trasmettere concetti ed utili conoscenze a sviluppare anche nei più giovani, la conoscenza dei valori, diritti e doveri che caratterizzano la vita sociale e civica. “Giusto ascoltare i giovani” ha dichiarto il sindaco Moggia.