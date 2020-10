Lettere/ “A proposito della signora tratta in salvo”

Da Diego Zamorani riceviamo e pubblichiamo

Con riferimento all’articolo http://www.levantenews.it/index.php/2020/10/22/rapallo-scivola-in-mare-mobilitazione-per-salvarla/ vi segnalo alcune precisazioni:

“La donna veniva tuttavia, su indicazione dei vigili del fuoco di Rapallo, tratta in salvo da privati che transitavano su un gommone……..”

Non è stata tratta in salvo da privati che transitavano su un gommone ma da un equipaggio del Circolo Nautico Rapallo che allarmato da privati è uscito in mare appositamente per prestare soccorso. In particolare dalla segnalazione a quando la signora è stata tratta in salvo sono passati meno di quattro minuti.