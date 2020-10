Lavagna: sulla zona ciclabile viaggiano le critiche

Da Laura Corsi e Mario Maggi Mario, Gruppo Consiliare 100% Lavagna riceviamo e pubblichiamo



Oggetto: interrogazione ai sensi dall’art.32 del regolamento a riguardo della istituzione percorso esclusivamente pedonale e ciclabile in piazza della Libertà e della Ztl in via G.B. Campodonico.

I sottoscritti Consiglieri Laura Corsi e Mario Maggi- Gruppo Consiliare 100%Lavagna – preso atto Delle delibere di Giunta n.128 del 25/09/2020 e n.133 del 2/10/2020 e delle conseguenti ordinanze n. 24 e n.25

-considerato che l’istituzione di nuovi percorsi ciclo- pedonali (la cui realizzazione in diverse zone del territorio comunale è altamente auspicabile) deve prevedere una pianificazione che abbia lo scopo di favorire la migliore vivibilità della città sia per i residenti, sia per i turisti, sia per le diverse attività presenti.

-acclarato che le soluzioni prospettate , già in parte realizzate, hanno incontrato notevoli critiche da parte dei cittadini interessati e degli operatori di varie attività presenti.

-constatata la intempestività e la lacunosità degli interventi realizzati

-valutata la necessità di rivedere al più presto le scelte al fine di adeguarle il più possibile alle reali esigenze. Interrogano il Sindaco e l’Assessore competente Affinché rendano noto:

Se abbiano l’intenzione di presentare al Consiglio Comunale una pianificazione della mobilità e degli spazi pubblici che consenta di intervenire, in modo organico e con la massima condivisione possibile, per favorire un modo più sostenibile di mobilità, anche alla luce dei più recenti accadimenti.

Quali fattori abbiano determinato l’urgenza di attuazione delle scelte (molto discutibili e certamente migliorabili) già attuate nelle suddette zone.

Perché siano state “ripitturate” varie e ampie estensioni di zone asfaltate senza preventivamente colmare buche e avvallamenti che comportano pericolo per i pedoni e i ciclisti cui sono destinate (si allegano alcune foto esemplificative)

Cosa si intenda con la frase contenuta delibera di Giunta n.133 alla lettera C del punto 1 estendendo il significato della parola residenti a soggetti che nulla hanno a che vedere con tale categoria.

Perché tra le deroghe non siano state inserite alcune delle categorie autorizzate (visto che sono stati opportunamente segnalati i disabili)

Quale criterio ha determinato la limitazione della ZTL al tratto previsto in Via G.B.Campodonico

Se sia stata presa in considerazione la possibilità di realizzare, in tempi e con modalità congrue, un nuovo collegamento veicolare tra Piazza della Libertà e via Campodonico all’altezza dell’attuale zona pedonale della piazza, prevedendo la rimozione del manufatto (che attualmente ospita lo IAT) adiacente il Palazzo Franzoni e che attualmente costituisce un grave deturpamento di un immobile storico di altissimo pregio.