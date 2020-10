Fungaiolo ruzzola in un burrone, salvato con l’elicottero

Dal Soccorso Alpino Speleologico riceviamo e pubblichiamo

Intervento del Soccorso Alpino questo pomeriggio nei boschi di Frassino, frazione di Calizzano, a causa di un uomo di 77 anni che si é Infortunato mentre era per funghi.

L’uomo, cosciente, dopo essere caduto é riuscito a contattare telefonicamente la figlia la quale ha allertato i soccorsi.

Sul posto é intervenuto il Soccorso Alpino di Finale Ligure sia con personale a terra che con l’elicottero del 118 Grifo su cui viaggia sempre anche un tecnico del Soccorso Alpino.

L’uomo, grazue alle indicazioni che quest’ultimo aveva dato alla figlia, è stato individuato in un dirupo dove era finito dopo aver ruzzolato per alcune decine di metri.

Presentava una ferita alla testa. Grifo a quel punto ha calato con il verricello il tecnico del Soccorso Alpino, medico e infermiere del 118. L’uomo, cosciente, é stato stabilizzato. Subito dopo per precauzione é stato sedato e issato sull’elicottero che in codice giallo lo ha trasportato al Pronto Soccorso di Pietra Ligure Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Croce Azzurra di Calizzano